【科創板】科創５０指數正式發布，首日低開０﹒６７％

《經濟通通訊社２３日專訊》千呼萬喚始出來、反映科創板股份價格走勢的科創５０指數，
今日正式發布，根據歷史數據，其昨日收市位置為１４９７﹒２３點，今早則低開０﹒６７％，
報１４８７﹒２點。
科創５０指數的推出遲於官方及市場預期，原因是企業對科創板上市不算太過活躍，標的資
產不足，會導致指數過於波動。而至今科創板設立已滿一年，目前共有１４０隻股票上市，科創
５０指數正式公布，意味著官方認為科創板已上軌道，對中國股市有一定代表性。（ｅｙ）
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