【科創板】科創５０指數正式發布，首日低開０﹒６７％

《經濟通通訊社２３日專訊》千呼萬喚始出來、反映科創板股份價格走勢的科創５０指數，

今日正式發布，根據歷史數據，其昨日收市位置為１４９７﹒２３點，今早則低開０﹒６７％，

報１４８７﹒２點。

科創５０指數的推出遲於官方及市場預期，原因是企業對科創板上市不算太過活躍，標的資

產不足，會導致指數過於波動。而至今科創板設立已滿一年，目前共有１４０隻股票上市，科創

５０指數正式公布，意味著官方認為科創板已上軌道，對中國股市有一定代表性。（ｅｙ）

