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23/07/2020 14:27

【貿易再戰】胡錫進：對美駐港澳總領事館開刀才能痛擊美國

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國突要求中國駐休斯敦總領事館在７２小時內關閉，使館人
員周三（２２日）被曝在館內燒文件。據《路透》報道，中國正在考慮關閉美國駐武漢總領館，
內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進發表微博，質疑《路透》報道是為了引導中方行動，他稱美
國此前在武漢總領事館作了一些撤出準備，希望中方以該館開刀「扯平」的，令美方損失減至最
小。胡錫進指出，中國若關閉美駐武漢領館「太便宜美方」，中方更可能拿美國的其他領館開刀
，讓美國「感到痛」。
　　胡錫進把矛頭指向位於香港中環的美國駐港澳總領事館，稱該領事館至少有逾千人在此工作
，「明擺著就是個情報中心」，他暗示中方一旦對美駐港澳總領館下手，把其人數砍掉一大半，
「也會讓華盛頓疼得不得了」。胡錫進又建議不要預先透露中方的制裁措施，讓美國各駐華領館
都緊張起來。
　　胡錫進又強調，中方的反制措施在道義上都是理直氣壯的，因為美國關閉中國駐休斯敦總領
事館的理由欠缺說服力，公然違反了《維也納外交公約》。
　　另外，《環球時報》旗下微博昨日發起網絡投票，討論如果中方採取與美國同等反制措施，
哪一個美國領事館將可能被關閉？在一萬多名參與投票網友中，將近８０００人認為應該關閉美
國駐香港及澳門總領事館。（ｅｙ）

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