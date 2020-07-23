【聚焦數據】商務部：上半年中國企業服務外包合同額同比增近６％

《經濟通通訊社２３日專訊》國家商務部公布，２０２０年上半年，中國企業承接服務外包

合同額６７９５﹒３億元（人民幣．下同），執行額４５０１﹒３億元，同比分別增長５﹒９％

和１０﹒９％。其中，承接離岸服務外包合同額４０３８﹒３億元，同比增長１﹒８％，執行額

２６７７﹒３億元，同比增長１０﹒４％，成為穩外貿的重要力量。

６月當月，中國企業承接服務外包合同額２１２６﹒４億元，執行額１３９０﹒２億元，同

比分別增長３３﹒７％和１５％，其中承接離岸服務外包合同額１１４１﹒２億元，執行額７６

７億元，同比分別增長２６﹒１％和１０％。



＊新興數字化服務和研發、維修等生產性服務快速增長＊



上半年，中國企業承接離岸信息技術外包（ＩＴＯ）、業務流程外包（ＢＰＯ）、知識流程

外包（ＫＰＯ）執行額分別為１１７０﹒３億元、４７１﹒４億元和１０３５﹒６億元，同比分

別增長３﹒４％、２３﹒８％和１３﹒５％。雲計算服務、人工智能服務、區塊鏈技術服務等新

興數字化服務離岸執行額同比增長１８６﹒３％。生產性服務外包業務發展加快，ＫＰＯ中的醫

藥和生物技術研發外包離岸執行額２１１﹒４億元，同比增長３８﹒６％。

美國、中國香港、日本等重點市場穩中有升。上半年，中國企業承接美國、中國香港、歐盟

、日本、新加坡和韓國離岸外包執行額分別為５５４﹒９億元、４８１﹒４億元、４３６﹒２億

元、２２０億元、１５９﹒１億元和１４０﹒８億元，同比分別增長１１﹒６％、１３％、３﹒

１％、１０﹒３％、２３﹒１％和２９﹒９％，前六大市場中除歐盟外增速均超過１０％，合計

佔離岸服務外包執行額７４﹒４％。承接一帶一路沿線國家離岸外包執行額７２３﹒２億元，同

比增長６﹒３％。

民營企業和外資企業是發展主力。上半年，民營企業承接離岸服務外包執行額６４６億元，

同比增長１９﹒７％，高於全國平均增速９﹒３個百分點。外商投資企業（不含港澳台商投資企

業）承接離岸服務外包執行額９５１﹒３億元，同比增長１０％。（ｗｌ）

