【國安立法】外交部：不了解央視停播英超聯賽一事

《經濟通通訊社２３日專訊》英超冠軍利物浦在香港時間今日凌晨上演捧盃戰，但購得英超

轉播權的中央電視台卻選擇棄播賽事，改為重播其他體育賽事，懷疑節目調動安排與對英國關係

轉差有關。中國外交部發言人汪文斌今日表示，對央視停播英超聯賽一事，並不掌握具體情況。

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