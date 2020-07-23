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23/07/2020 15:58

【國安立法】外交部：不了解央視停播英超聯賽一事

　　《經濟通通訊社２３日專訊》英超冠軍利物浦在香港時間今日凌晨上演捧盃戰，但購得英超
轉播權的中央電視台卻選擇棄播賽事，改為重播其他體育賽事，懷疑節目調動安排與對英國關係
轉差有關。中國外交部發言人汪文斌今日表示，對央視停播英超聯賽一事，並不掌握具體情況。
（ｅｙ）

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