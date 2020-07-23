【ＦＯＣＵＳ】內外撩火頭再出招，侵侵強人上身圖「滅罪」

【ＦＯＣＵＳ】花旗國肺疫總確診周三（２２日）突破４１０萬例，單日死亡人數時隔近兩

個月再企上１２００關，民調顯示不滿總統處理疫情的比例升至６０％。眼見抗疫表現成連任最

大「負資產」，侵侵一方面對華政策愈來愈依賴鷹派，另一方面對內則大打「ｌａｗ

ａｎｄ ｏｒｄｅｒ」牌－－內外火頭四起，正正是為了轉移疫情視線。



＊六成人不滿抗疫表現，經濟或二次探底＊



中國駐美休斯頓總領事館周二（２１日）突遭美方勒令７２小時關閉，頓成全球關注焦點；

侵侵周三再挑機稱，關閉更多中國使館，凡事總有可能（ａｌｗａｙｓ

ｐｏｓｓｉｂｌｅ）。

華府新動作相當於將對華鷹派戰略「畫公仔畫出腸」。喧囂之下，花旗國肺疫總確診悄然突

破４１０萬例，其中加州錄逾１﹒２萬例新高。更得值關注的是，全美單日死亡人數時隔近兩個

月再企上千字頭，並有３１％的民眾認為死亡數遭低估。民調進一步顯示，不滿總統處理疫情的

比例高達６０％，較３月底時的４５％大升。

早前「唱衰」美元的大摩亞洲區前主席Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｒｏａｃｈ最新則警告，美國正處

邁向經濟二次探底的碰撞過程中，需求端的收縮下半年將續為商業、招聘、潛在的企業破產帶去

麻煩。高盛首席執行官Ｄａｖｉｄ Ｓｏｌｏｍｏｎ昨日同指，未來數月美國經濟將加速減弱。

抗疫、復甦兩不力，侵侵的連任劇本似乎正對外「甩鍋＋反華」，對內主打「ｌａｗ

ａｎｄ ｏｒｄｅｒ（法制和秩序）」。



＊仿尼克遜「止亂」，預告聯邦執法激增＊



繼兩周前向種族示威持續５０天的波特蘭（位於藍州俄勒岡），派出聯邦執法人員抓捕示威

者、施放催淚彈後，侵侵在白宮最新宣布，「在暴力犯罪困擾的美國社區，聯邦執法機構的數量

將激增（ｓｕｒｇｅ）」，並允提供逾６１００萬美元款項，協助重點城市聘請更多警察。

執行被稱為「傳奇行動」（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｌｅｇｅｎｄ）的聯邦執法人員，來自聯

邦調查局、禁毒署、法警及國土安全部。下一個將派遣的城市為芝加哥（位於藍州伊利諾依）、

阿爾伯克基（位於藍州新墨西哥），侵侵放言，對於暴力犯罪者，「我們將找到他們，逮捕他們

，並起訴他們。」

侵侵攜司法部長、聯邦調查局局長、國土安全部代理秘書長，高調指摘民主黨籍的市長、州

長縱容暴力，揚言「流血必須結束」，大有效仿１９６８年尼克遜之意。當時，尼克遜即是借芝

加哥大型騷亂，以承諾終結城市暴動和校園反戰示威，讓國家恢復「法制與秩序」而成功當選。

可以預見，以「強人形象」出選求勝的侵侵，不單令地緣政治危機四伏，亦致花旗國內部內

亂機率大升。市場指標顯示，隨著標指由３月低點反彈逾四成，本月已有近千名企業高管賣出自

家股票，與內部買家買入的比例為５比１。

疫情嚴峻、復甦未見、政治動盪，侵侵的瘋狂會否加大美元資產的不確定性，反益中國？從

Ａ股早市反應看，底氣無疑已較去年大增。

