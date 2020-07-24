《陸言堂－陳永陸》中美關係會惡化至甚麼程度？

《陸言堂》如果港股大跌，因為疫情因素，似乎不太合理，所以中美因素似乎是最大原因，

但中美如何解決現在的困局？似乎十分困難，尤其是美國國務卿蓬佩奧對中國的指控，語調與美

蘇冷戰時期相近，因此中美已步入冷戰時期，似乎不容懷疑，唯一要問的可能是中美之間的關係

會惡化至甚麼程度。



當然，市場會希望，中美之間可以透過溝通，解決現時的問題，可是難度十分高，因為雙方

似乎都已經劍拔弩張，要解決的問題，似乎比貿易糾紛更難。當然，大家可以認為，中國有機會

將問題暫時淡化，然後待美國總統大選後再看拜登會否勝出，然後，看一看中美的關係會否有轉

機，但如果從近日德國亦開始對港版國安法作出回應，同時聲明似乎較為傾向美方，那麼就算拜

登上場，亦不一定有轉機，因為西方國家的確開始視中國為一個威脅，所以就算民主黨在大選後

重新執掌白宮，中國亦不一定會因而受惠，這可以從眾議院議長佩洛西對中國態度稱不上友善，

可以印證無論誰是下屆美國總統，中美之間的關係都很難迅速回到奧巴馬年代的風光。



當然，悲觀中並非沒有任何曙光，因為中國可能會加快市場的開放，藉此吸引更多的外資，

從而證明美國的立論是錯誤，又或者會在貨幣政策上變得更為寬鬆，從而令市場有更大的能力，

抵禦中美關係惡化可能帶來的衝擊。當然以上的可能性或會為中港股市帶來支持，但從月初一輪

升浪去分析，似乎效用只屬短暫，甚至今日Ａ股因為中美關係的問題，出現的調整比港股更大，

由此可見除非中央加大刺激力度，否則投資者不應對政策因素有太多的憧憬。



故此，現在唯一希望是中美的領導人，可以在短期內再度作出會談，就算是電話會議，相信

都會令市場的氣氛有所改善，同時亦會令投資者的憂慮減少，否則再由國務卿或外交部去處理事

情，而欠缺最高層的溝通，最終只會令投資者的憂慮增加。《獨立股評人 陳永陸》



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