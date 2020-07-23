【新冠肺炎】伊院一名６３歲男病人下午離世，累計死亡個案１５宗

《經濟通通訊社２３日專訊》醫管局總行政經理庚慧玲表示，今日伊利沙伯醫院有一名６３
歲確診男病人下午病情惡化離世，該病人本身有長期病患，累計死亡個案增至１５宗。
她續指，過去一日收到１９７宗新冠肺炎呈報個案，至今共有８６８人留院隔離治療，當中
３３人危殆、１４人嚴重，其餘６６９人穩定。病房使用率方面，至今開放１２０７張負壓病床
及６４９間負壓病房，使用率分別為７４﹒６％及７６﹒９％。（ｃｗ）
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