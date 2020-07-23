【新冠肺炎】一名到慈雲山中心流動捐血站捐血人士確診

《經濟通通訊社２３日專訊》醫管局表示，再有１名捐血人士在捐血後確診感染，該患者７

月９日去到慈雲山中心流動捐血站捐血，由於患者有家人確診，相信與捐血過程無關。

患者血包內的紅血球已輸給瑪嘉烈醫院的病人，院方會通知病人跟進；而血漿就未使用，已

經回收。（ｃｗ）

