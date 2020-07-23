《日入而息》張震遠串謀詐騙罪成囚四年，本港新增逾百宗確診個案

《今天重點》﹡本港新增１１８宗確診，１１１宗屬本地個案；威爾斯醫院及伊利沙伯醫院

有病人初步確診；伊院一名６３歲男病人下午離世，累計死亡個案１５宗；

南丫島對開６艘貨船有船員確診，正隔離１４０位船員；一名到慈雲山中心

流動捐血站捐血人士確診

﹡政府僱員在家工作安排延長至８月２日

﹡前商交所主席張震遠串謀詐騙及欺詐罪成，判囚四年

﹡外交部：中方考慮不承認ＢＮＯ為有效旅行證件；中方堅決反對英予ＢＮＯ

持有者入籍通道，將有力回應

﹡外交部指美國駐武漢領館６月恢復，中方一直提供便利；汪文斌指美國稱中

方從事與身份不符的活動是惡意污蔑



《即日市況》﹡觀望中美關係發展，港股反覆升２０５點收２５２６３，受制廿天線



《深滬股市》﹡航天股帶動券商股倒升，滬綜指收市微跌０﹒２４％



《美元匯價》﹡美匯後市很大機會要下試９３﹒８０；歐元最新報１﹒１５８４╱８７，日

圓最新報１０７﹒１５╱１７



《公司業績》﹡海港企業（０００５１）中期盈轉虧蝕１２﹒８億元，派特別息７仙

﹡長城汽車（０２３３３）中期純利按年跌２４﹒０２％



《公司資訊》﹡ｈｍｖｏｄ視頻（０８１０３）與債權人磋商撤回或押後清盤呈請

﹡小米（０１８１０）ＣＥＯ雷軍稱五年投入５００億資金，續加大科技創新

力度

﹡立高控股（０８４７２）與中峰國際就認購可換股債券訂立諒解備忘綠，涉

２０００萬元

﹡宏利香港委任４名管理高層，出任首席營運總監等職位

﹡依利安達（０１１５１）今日開市前停牌，涉獲提出現金要約

﹡東方大學城（０８０６７）變更配售所得款用途作一般營運資金

﹡東曜藥業（０１８７５）乳腺癌靶向藥臨床試驗完成首例患者給藥

﹡春立醫療（０１８５８）「脊柱融合器」獲藥監局批准註冊證

﹡國聯證券（０１４５６）Ａ股網上發行最終中籤率０﹒１４％

﹡康希諾生物（０６１８５）Ａ股發行於７月２８日進行初步詢價期

﹡會德豐（０００２０）私有化生效，下周一撤銷股份上市地位

﹡贛鋒鋰業（０１７７２）獲批增發不超過約４００４萬Ｈ股

﹡朗生醫藥（００５０３）沽司太立４２﹒４萬股，涉資３３１１萬元人民幣

﹡中國再保險（０１５０８）上半年子公司保費收入按年升５﹒４％

﹡保利物業（０６０４９）公司新名稱已生效，英文股份簡稱將於下周四變更

﹡華懋與智慧城市聯盟簽諒解備忘錄，促進智慧城市發展提升網絡安全

﹡正商實業（００１８５）旗下公司以４９０１萬元人民幣投得土地；正商實

業旗下公司以２﹒００６億元人民幣投得土地



《國企紅籌》﹡中國民航信息網絡（００６９６）委任袁雷峰出任公司副總經理

﹡五礦資源（０１２０８）次季電解銅產量升１１％，上半年銅產量累跌

２９％



《神州民企》﹡玖龍紙業（０２６８９）簽訂３億美元定期貸款協議，為期三年

﹡郭明錤稱舜宇光學（０２３８２）明年有望進入蘋果鏡頭供應鏈

﹡新利軟件（０８０７６）向杭州聯合農商行借入１７００萬元人民幣



《中國要聞》﹡南京修訂樓市政策支持剛需，遏制通過離婚獲購房資格

﹡上半年國企利潤總額同比降３８﹒８％，６月增６％

﹡中國執行首次火星探測任務，天問一號發射升空

﹡特斯拉表示中國製造Ｍｏｄｅｌ ３產量繼續增長

﹡華潤集團表示次季營業額轉正增長，擬加快成熟產業上市

﹡運輸部表示今年６月全國客運量已恢復至去年同期近七成

﹡銀保監表示提早謀劃應對銀行業不良資產大幅增長

﹡人行５００億逆回購利率持平，５４７７億資金今到期

﹡工信部表示上半年新建５Ｇ基站２５﹒７萬個；中國工業經濟長期向好趨勢

不變；支持中國電信、中國聯通建２００兆５Ｇ網絡；加強優質中小企上市

培育；輕工、紡織等消費品行業回暖，直播持續火爆

﹡國辦表示建立和完善醫療服務價格動態調整機制

﹡上海書展８月１２日舉行，採取實名預約制售票

﹡特斯拉表示滬工廠Ｍｏｄｅｌ Ｙ預計明年實現首批交付

﹡美國稱中國領事館發展留學生間諜，蔡偉稱滿嘴扯謊

﹡美國鐵路安全聯盟要求美國政府制裁中國中車

﹡美媒表示中國駐三藩市領館涉窩藏一名遭控華軍事科學家

﹡美稱中國駐休斯敦領事館是間諜司令部，華斥毫無根據

﹡胡錫進稱對美駐港澳總領事館開刀才能痛擊美國

﹡歐洲延長向中國太陽能玻璃徵稅五年

﹡財政部在香港順利發行５０億元人民幣國債

﹡商務部表示上半年中國企業服務外包合同額同比增近６％

﹡螞蟻區塊鏈升級為「螞蟻鏈」，每日上鍊量超１億次

﹡汪文斌稱希望法方能夠信守５Ｇ、華為問題上的承諾；中國總領事被指用假

身份護送旅客，汪文斌稱完全編造

﹡特斯拉表示中國工廠部件供應完全本地化可能需時更長

﹡美國試圖取代中國在非洲發放大額貸款

﹡網信辦表示將集中整治自媒體違規採編新聞問題

﹡藍色光標海外借殼上市計劃告吹，歸咎疫情全球爆發

﹡浙江合眾新能源旗下哪吒汽車計劃明年在科創板上市

﹡外交部表示美國駐武漢領館６月恢復，中方一直提供便利



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１２４１３﹒０４點



《其他消息》﹡霍啟剛宣布參選立法會功能組別體演文出界

﹡中方堅決反對英予ＢＮＯ持有者入籍通道，將有力回應

﹡港府回應歐盟委員會報告，冀國際客觀持平看待香港

﹡前商交所主席張震遠串謀詐騙及欺詐罪成，判囚四年

﹡外交部表示不了解央視停播英超聯賽一事；中方考慮不承認ＢＮＯ為有效旅

行證件

﹡渣打料本港失業率可能要升至約７％才見頂

﹡政府就洪水橋發展計劃張貼收回土地公告

﹡深股通額度全日用７億元；滬股通額度全日流走２０．５億元，陸股通淨流

出３７億



《新冠肺炎》﹡本港新增１１８宗確診，１１１宗屬本地個案

﹡稻香集團周日起全線停業至下月５日

﹡上海下周起實施入境人員「７天集中＋７天居家」隔離

﹡大連多２人確診１２名無症狀，其工作場所外驗出病毒

﹡深圳珠海收緊跨境貨車司機入境，須持陰性檢測證明

﹡衛健委表示進口畜禽肉類食品核酸檢測合格方可生產

﹡世界衛生組織預計疫苗明年上半年才能投入使用；世衛預料明年初推出新冠

病毒疫苗

﹡政府僱員在家工作安排延長至８月２日

﹡許樹昌稱防疫措施開始見效，未知疫情是否見頂

﹡陳肇始稱不排除再規定室外地方都必須戴口罩

﹡新界南交通部警員初步確診，居葵馥苑紀律部隊宿舍

﹡鯉魚門度假村明日將用作社區隔離設施

﹡中銀香港表示土瓜灣分行今日起暫停營業

﹡建行（亞洲）表示大部分分行將逢周六暫時關閉

﹡九巴大部分路線載客量跌三成，擬申請削減班次

﹡威爾斯醫院及伊利沙伯醫院有病人初步確診；伊院一名６３歲男病人下午離

世，累計死亡個案１５宗

﹡南丫島對開６艘貨船有船員確診，正隔離１４０位船員

﹡一名到慈雲山中心流動捐血站捐血人士確診

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