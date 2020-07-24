《華爾街內望》科技股遭拋售大幅走低，美股下挫納指跌２４４點

《經濟通通訊社２４日專訊》科技股業績喜憂參半遭市場拋售，加上越來越多跡象表明新冠

肺炎疫情正在惡化，或加劇經濟深度衰退，美股周四（２３日）下挫。

道指跌３５３點或１﹒３１％，收報２６６５２點。標指結束四連漲，收跌４０點或

１﹒２３％，收報３２３５點。納指跌２４４點或２﹒２９％，收報１０４６１點。不過羅素指

數、標普小型股指數均跑贏大市。

美國勞工部公布，上周初次申請失業金人數增加１０﹒９萬人，經季節性調整後為

１４１﹒６萬人，遜預期。

美國國會努力在補助計劃到期前通過新刺激方案，而參議院共和黨宣布最早可能在本周向民

主黨提交刺激方案。

另外據路透社統計，美國周四累計確診病例超過４００萬宗，平均每小時新增近２６００宗

。

個股方面，標指八大類股收挫，其中科技股跌幅最大，微軟、亞馬遜下挫，蘋果在多個州份

面臨消費者保護調查，收跌４﹒６％。

英特爾收市後表示，７納米晶片技術將推遲半年，盤後即時急跌逾８％。微軟跌４﹒３％，

其雲計算業務Ａｚｕｒｅ季度增長率首次低於５０％。Ｔｗｉｔｔｅｒ公布每日用戶量實現有史

以來最大按年增長，收漲４﹒１％。

航空股扭轉下跌走勢，收市大幅上漲，標普航空股指數漲１﹒３％。當中美國航空宣布將重

新考慮未來兩個月增加航班，收漲３﹒７％。

電動車生產商特斯拉連續第四個季度實現盈利，有望納入標指，不過美證券交易會主席揚言

對於市場短暫炒作其股價表示擔心，最終收跌５％。

指標十年期國債收益率跌１﹒４個基點，報０﹒５８０７％。（ａｌ）

