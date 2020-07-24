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即市新聞

24/07/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中線好友大戶並沒撤退

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。大家應會留意到，中期局勢近日一直屬於顯著向好，代表中線
大戶早已完成了部署，且沒有於市況向淡時撤退，只在耐心等候投資氣候轉好時發動攻勢。若這
個假設正確，港股的短期再跌空間應只屬有限；即使出現新利淡消息，好友大戶亦很快便會入市
維持秩序，令大市迅速從低位回升。
　　投機方面，鑑於港股的走勢已經變得很飄忽，大家只宜即市小注伺機順勢持倉圖利，並放棄
最後一分利潤，以防市勢突然逆轉。此外，大家應多留意恆指波幅指數與國指波幅指數的高位會
否持續上移，以判斷港股大市的波動程度會否加劇。恆指與國指現均位於日線圖保歷加通道中軸
附近，下試通道底部支持較上試保歷加通道頂部阻力的機會較大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網址：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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