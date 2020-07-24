《窩輪匯智－劉嘉輝》恒指７月升幅近蒸發，但騰訊短線波幅抽升？

《窩輪匯智》大市受外圍因素影響急挫，恆指周五（２４日）下試５０天線約２４６００點

，跌至７月２日以來低位，隨後跌幅略為收窄及於２４７０５點收市，但跌幅仍有約２﹒２％。

有別於上周四（１６日）當恆指下跌５１０點及恆指波幅指數同日亦下跌的情況，本周五恆指波

幅指數不跌反升及重上２５之上，是過去一個多星期以來高位，反映市場對未來市場波幅的預期

正在增加。

恆指還原基本步後，投資者以窩輪部署，要特別留意哪些風險因素？

首先是引伸波幅。理論上，引伸波幅上升，有機會利好窩輪表現，下跌則有負面影響。投資

者或會留意到，本周大市回軟而引伸波幅略為回升，大家手持的認沽證價格升幅有機會較預期略

高，而認購證的跌幅則有機會略為少，這正是引伸波幅回升所致。

值得分享的實際例子：近期變得波動的科技股如騰訊，其７月或８月到期的期權波幅已升至

４０之上，升幅比較明顯，這也因為騰訊近期每天升跌亦是３％或４％甚至５％有關。

現水平若要以窩輪作部署，一定要評估引伸波幅後市的走勢，若認為波幅仍有力再上，正如

上述騰訊波動性持續增加的話，當然是趁低吸納波幅的機會。相反若擔心正股波動性減低或股價

走勢轉趨平穩的話，就宜留意每日時間值損耗較低，或對引伸波幅的敏感度較低的產品，即是說

投資者宜留意輕微價外及年期較長的產品。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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