《缸邊隨筆－石鏡泉》戰？

《缸邊隨筆》前日（２２日）下午及昨日（２３日）港股投資者的一個關注點是：中美會否

戰？筆者認為前日、昨日的中港股市，只是對隻灰犀牛的反應，不早早昅住隻灰犀牛，到灰犀牛

衝到跟前，有甚麼好說？



在美啟貿戰之初，筆者已有文指出，美國不是跟你打錢，是跟你打國運。當時或有人覺得筆

者是講過火了，但前特朗普首席策略師班農，近日在接受霍士新聞專訪時就表示，特朗普有個戰

爭委員會，內有「啟示錄四騎士」（聖經中世界末日的四魔：疫、戰、饑荒、死亡）。由美國國

家安全顧問奧布賴恩、ＦＢＩ局長克里斯托弗．雷、國務卿蓬佩奧和司法部長巴爾組成，對中國

已制定了連串計劃，先對抗（Ｃｏｎｆｒｏｎｔ）、後擊倒（Ｔａｋｅ ｄｏｗｎ），這個針對

中國的作戰大計是：在科技、資訊、經濟方面與中國對抗，然後糾集美國盟友一起去在南海搞事

，在西藏邊境支持印度，班農未有講的是在新疆和香港搞獨。



中國對這些知不知？知。所以如估港區國安法是只為港獨而設，就是看不到香港這隻棋子，

對美國在針對中國啟動戰爭上的重要位置。



對中國發動對抗與擊倒，早在２０１８年前已開始做，一個明顯例子是，特朗普在其佛羅里

達州莊園宴請習近平，席間告知習近平，已對敘利亞射了６０枚導彈，筆者看這明顯是前手揸酒

杯，後手揸把劍。嗱，老習，這６０枚導彈可以落在中國。



中國要怎防這６０＋枚導彈？在２０１８年，中國的條件是不夠的，但亦早在２０１８年已

為防這６０＋導彈做工夫，核潛艇航母殺手東風Ｄ－２１、建航母等等。因為自２０１０年，中

國製造業總產值首次超越美國，美歐諸國震驚，紛問點解。



＊美南海挑事 或在九十月＊



１９８９年，由美國民間智庫Ｐｅｔｅｒｓｏｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｆｏｒ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，主辦了個研討會，尋求解決拉美債務危機

的對策，會上提出了個筆者認為是賣、當、借方法，讓美歐財團淘利。這叫做華盛頓共識。



到１９９０年後，凡執行華盛頓共識的理財拉美國家，其經濟更差，債務危機更危。



２００９年４月，在倫敦召開的Ｇ２０峰會上，英國首相布朗（Ｂｒｏｗｎ）宣稱舊有的華

盛頓共識，解決不了新興國家的發展與債務問題。



２０１０年，中國製造業產值首越美國，就美歐關注到在２００４年４月由前美國時代雜誌

編輯，清華大學兼任教授Ｊｏｓｈｕａ Ｃｏｏｐｅｒ Ｒａｍｏ所提出的中國發展方程式，基

本上是：（１）國家主導創新與實驗；（２）維護國家利益；（３）集中力量（透過國企）去辦

事。這個國家經濟發展模式被西方經濟學家稱為「北京共識」，與「華盛頓共識」成為經濟學家

討論良多誰優誰劣的國家經濟發展模式。



２００８年，源於美國的金融危機，及之後十年美國的經濟紛亂和肆意發動戰爭，使美國的

話語權殁落。而同期中國在各方面的發展，卻在在超前，中國辦世博、奧運、北斗、５Ｇ、武漢

封城抗疫、十幾天建成火神山、雷神山醫院，使到美歐驚震中國共產黨的動員力。所以在近月，

美國為首的五眼聯盟便急紅了眼，自今年６月開始美歐就有了連串動作：



１﹒加碼打遏華為；



２﹒美國兩個航母群在南海演習作戰；



３﹒將Ｎ家中國科技公司列入實體名單去制裁；



４﹒中印邊境出事；



５﹒美國防長去會歐洲多國；



６﹒五眼聯盟今日在歐洲開會；



７﹒蓬佩奧晤英相並宣言要組織聯盟去遏中國；



８﹒美國謂中國在南海無主權，想奪島了；



９﹒美國推出香港法，英國接受ＢＮＯ移民；



１０﹒美國無理由關停中國在休斯敦領館。



還有很多，很多，都不寫了。



大家且再看５、６、７、８點，這四項不要看表面，其中有沒有含義，會在南海挑事？



如若挑事，會在何月？



筆者看是９、１０月。



（１）南海颱風威脅減；



（２）調兵、後勤要一兩個月；



（３）特朗普選情進一步不樂觀。



中國又怎樣？中國如不被逼到無彎轉，是不會輕言還拖，原因是今時中國仍需要多些時間去

豐足自己，應付疫情及洪災的後遺症。



所以投資者不可以只望著股票電屏，還應要看新聞、看時事，以下有兩個片子，值得大家看

看。



片一，是個解說中美在哪些戰線對抗：

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Ｙ＆ｆｅａｔｕｒｅ＝ｙｏｕｔｕ﹒ｂｅ＆ｔ＝３６８



片二，是班農在霍士電視講了特朗普的戰爭團隊：

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《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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