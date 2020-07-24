《專家之言－麥嘉嘉》航空股要避開，醫療保健股長揸，物管股選買

《專家之言》中美角力會在美國總統大選前持續困擾大市，惟在環球央行放水刺激下，預料

短期恆指繼續震盪。市場憂慮中美關係惡化，在岸及離岸人民幣跌穿７算水平，在中美緊張關係

升溫下，短期人民幣或下試７﹒１兌一美元，投資者宜避開人民幣敏感板塊，例如航空股。



＊醫療保健板塊仍受疫情需求支撐＊



另外，全球新冠肺炎患病人數持續增加，疫苗股繼續成為焦點，美國政府與輝瑞（Ｐｆｉｚ

ｅｒ，美：ＰＦＥ）達新冠肺炎疫苗協議，若輝瑞疫苗經實證後使用在人類身上證明安全、有效

，美國政府將向輝瑞購買１億劑新冠肺炎疫苗，作價１９﹒５億美元（約１５２億港元），並在

美國生產及交付。世界衞生組織（ＷＨＯ）突發衞生事件項目負責人瑞安（Ｍｉｋｅ Ｒｙａｎ

）表示，預料要到２０２１年初，才能大規模測試新冠病毒疫苗，２０２１年上半年可望在人體

正式接種。醫療保健板塊仍將受到疫情需求支撐，其中康希諾生物 Ｂ（０６１８５）公布了正

面的臨床試驗結果。其臨床ＩＩ期試驗結果顯示，在安全病毒濃度的單針免疫後，絕大多數參與

實驗者體內產生了顯著濃度的中和抗體。由於與中美關係關聯度較弱，醫療保健板塊值得長期投

資。



＊透過投資經理捕捉科技變革機遇＊



疫情下，消費者及企業更重視科技應用，包括轉向線上消費及遠程工作等。根據彭博及ｅＭ

ａｒｋｅｔｅｒ數據，消費者花在數位媒體時間比例於１０年間增加近一倍至５４％，料疫情將

進一步刺激數位媒體消費行為。嶄新的科技應用將成為日後投資主題，量子計算及人工智能將成

為各國競爭領域。投資者應把握科技革新帶來的投資機遇，以多元投資組合避免過份集中於單一

領域或地區。由於一般投資者或未能全面掌握科技變革潮流發展方向，建議透過專業的投資經理

參與科技變革的投資機遇。



＊物管股選併購能力高資金壓力小＊



另一可留意板塊為物管板塊。由於物管業務對經濟周期具抗跌性，加上盈利增長前景可看高

一線，物管板塊可望追落後。早前多隻物管股配股集資，短期內再向市場集資機會不大，料現水

平股價已反映配股因素。雅生活服務（０３３１９）已發盈喜稱半年業績將錄得不低於３５％的

增長。另外，預料碧桂園服務（０６０９８）、新城悅服務（０１７５５）及永升（０１９９５

）的盈利增長或介乎４０％至６０％。物管公司的外部併購及管理效率提升將有效支撐業績，料

板塊將獲得確定性溢價。投資者可留意具併購能力及資金壓力小的物管股。

《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

