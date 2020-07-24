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即市新聞

24/07/2020 13:05

港股午後跌幅擴大，現挫６１１點報２４６５１點，中美衝突加劇

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部宣布，今早已通知美方，決定撤銷對美國駐成都總
領事館的設立和運行許可，消息令美股期貨急挫，而Ａ股跌勢加劇，拖累恆指午後跌逾六百點，
醫藥股及新經濟股跌幅顯著，中生（０１１７７）因管理層折讓配股，現跌近９％，為表現最差
藍籌，重磅股騰訊（００７００）同樣跌逾半成。現時，恆生指數報２４６５１點，跌６１１點
或跌２﹒４２％，主板成交８５６﹒１０億元。國企指數報１００５１，跌２７３點或跌２﹒６
５％。
　　內地Ａ股跌幅擴大，上證綜合指數報３２２１點，跌１０３點或跌３﹒１１％，成交３２９
９﹒３６億元人民幣。深證成份指數報１３０３１點，跌６３０點或跌４﹒６１％，成交４３３
０﹒３９億元人民幣。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒２３％，報３６﹒１元；港交所（００３８８
）跌４﹒５２％，報３５８﹒８元；騰訊控股（００７００）跌５﹒６６％，報５２５﹒５元；
中國移動（００９４１）升０﹒６６％，報５３﹒３元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒９９％
，報７１﹒４元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　　９﹒９３元　　　跌８﹒７３％
　　騰訊控股（００７００）　５２９﹒００元　　　跌５﹒０３％
　　石藥集團（０１０９３）　　１５﹒４０元　　　跌４﹒４７％
　　九倉置業（０１９９７）　　２８﹒４０元　　　跌４﹒３８％
　　港交所　（００３８８）　３６０﹒２０元　　　跌４﹒１５％
　　金沙中國（０１９２８）　　２９﹒３５元　　　跌３﹒７７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５７﹒６５元　　　跌３﹒６８％
　　中國人壽（０２６２８）　　１８﹒１２元　　　跌３﹒６２％
　　創科實業（００６６９）　　８２﹒８５元　　　跌３﹒４４％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５０﹒３５元　　　跌２﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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