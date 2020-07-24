港股午後跌幅擴大，現挫６１１點報２４６５１點，中美衝突加劇

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部宣布，今早已通知美方，決定撤銷對美國駐成都總

領事館的設立和運行許可，消息令美股期貨急挫，而Ａ股跌勢加劇，拖累恆指午後跌逾六百點，

醫藥股及新經濟股跌幅顯著，中生（０１１７７）因管理層折讓配股，現跌近９％，為表現最差

藍籌，重磅股騰訊（００７００）同樣跌逾半成。現時，恆生指數報２４６５１點，跌６１１點

或跌２﹒４２％，主板成交８５６﹒１０億元。國企指數報１００５１，跌２７３點或跌２﹒６

５％。

內地Ａ股跌幅擴大，上證綜合指數報３２２１點，跌１０３點或跌３﹒１１％，成交３２９

９﹒３６億元人民幣。深證成份指數報１３０３１點，跌６３０點或跌４﹒６１％，成交４３３

０﹒３９億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒２３％，報３６﹒１元；港交所（００３８８

）跌４﹒５２％，報３５８﹒８元；騰訊控股（００７００）跌５﹒６６％，報５２５﹒５元；

中國移動（００９４１）升０﹒６６％，報５３﹒３元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒９９％

，報７１﹒４元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） ９﹒９３元 跌８﹒７３％

騰訊控股（００７００） ５２９﹒００元 跌５﹒０３％

石藥集團（０１０９３） １５﹒４０元 跌４﹒４７％

九倉置業（０１９９７） ２８﹒４０元 跌４﹒３８％

港交所 （００３８８） ３６０﹒２０元 跌４﹒１５％

金沙中國（０１９２８） ２９﹒３５元 跌３﹒７７％

瑞聲科技（０２０１８） ５７﹒６５元 跌３﹒６８％

中國人壽（０２６２８） １８﹒１２元 跌３﹒６２％

創科實業（００６６９） ８２﹒８５元 跌３﹒４４％

銀河娛樂（０００２７） ５０﹒３５元 跌２﹒８０％

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（ｕｌ）

