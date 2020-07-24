【華為風波】孟晚舟申請中止執行美國引渡程序

《經濟通通訊社２４日專訊》據路透社周四（２３日）引述文件指，華為副董事長孟晚舟代
表律師向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序，並聲稱美國總統特朗普和其他政府官員企圖利
用孟晚舟作為貿易爭端討價還價的籌碼，破壞司法程序。孟晚舟代表律師又稱，特朗普所稱願意
在必要時干預此案構成冒犯和脅迫。
孟晚舟一方在文件中亦指控美方在案件證據上誤導加拿大，故對孟晚舟不利，並強調美國遺
漏證據是遠遠沒有做到本應有的盡職、坦承和精確。（ａｌ）
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