港股低開２２２點報２５０４０點，國指跌８６點

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股回吐，科技股急挫拖累大市氣氛，今早亞洲股市升跌

不一，首爾指數跌１點，台北加權指數升３８點，港股則低開２２２點，企在二萬五關口。昨日

（２３日）本港新增個案再度破百宗，今早地產股再度回吐，九倉置業（０１９９７）及新地（

０００１６）同樣低開逾２％。恆生指數開報２５０４０，跌２２２點或跌０﹒８８％，主板成

交５７﹒０３億元。國企指數開報１０２３９，跌８６點或跌０﹒８３％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６８％，報３６﹒３元；港交所（００３８８）跌

１﹒２８％，報３７１元；騰訊控股（００７００）跌２﹒６９％，報５４２元；中國移動（０

０９４１）升０﹒７６％，報５３﹒３５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） １０﹒２４元 跌５﹒８８％

騰訊控股（００７００） ５４２﹒００元 跌２﹒６９％

九倉置業（０１９９７） ２９﹒０５元 跌２﹒１９％

新地 （０００１６） ９０﹒７０元 跌２﹒１６％

瑞聲科技（０２０１８） ５８﹒７０元 跌１﹒９２％



華潤置地（０１１０９） ３３﹒３０元 跌１﹒９１％

吉利汽車（００１７５） １５﹒８０元 跌１﹒８６％

中國人壽（０２６２８） １８﹒５２元 跌１﹒４９％

石藥集團（０１０９３） １５﹒９０元 跌１﹒３６％

中國平安（０２３１８） ８３﹒６０元 跌１﹒３６％

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（ｕｌ）

