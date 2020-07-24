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24/07/2020 09:22

港股低開２２２點報２５０４０點，國指跌８６點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股回吐，科技股急挫拖累大市氣氛，今早亞洲股市升跌
不一，首爾指數跌１點，台北加權指數升３８點，港股則低開２２２點，企在二萬五關口。昨日
（２３日）本港新增個案再度破百宗，今早地產股再度回吐，九倉置業（０１９９７）及新地（
０００１６）同樣低開逾２％。恆生指數開報２５０４０，跌２２２點或跌０﹒８８％，主板成
交５７﹒０３億元。國企指數開報１０２３９，跌８６點或跌０﹒８３％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６８％，報３６﹒３元；港交所（００３８８）跌
１﹒２８％，報３７１元；騰訊控股（００７００）跌２﹒６９％，報５４２元；中國移動（０
０９４１）升０﹒７６％，報５３﹒３５元。
　　
　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒２４元　　　跌５﹒８８％
　　騰訊控股（００７００）　５４２﹒００元　　　跌２﹒６９％
　　九倉置業（０１９９７）　　２９﹒０５元　　　跌２﹒１９％
　　新地　　（０００１６）　　９０﹒７０元　　　跌２﹒１６％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５８﹒７０元　　　跌１﹒９２％

　　華潤置地（０１１０９）　　３３﹒３０元　　　跌１﹒９１％
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒８０元　　　跌１﹒８６％
　　中國人壽（０２６２８）　　１８﹒５２元　　　跌１﹒４９％
　　石藥集團（０１０９３）　　１５﹒９０元　　　跌１﹒３６％
　　中國平安（０２３１８）　　８３﹒６０元　　　跌１﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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