《外企動向》傳蘋果新ｉＰｈｏｎｅ需要推遲至１０月底推出

《經濟通通訊社２４日專訊》據日本媒體《Ｍａｃｏｔａｋａｒａ》引述蘋果手機中國生產

線消息指，蘋果新一代手機可能無法如期在９月發表，並可能需要推遲至１０月底推出，５Ｇ版

ｉＰｈｏｎｅ １２更可能需要延至１１月面世。

另外有外媒引述監管機構文件指，美國多個州份正調查蘋果或涉及欺騙消費者，當中得州檢

察長可能會起訴公司違反該州與多州的貿易慣例法。（ａｌ）

