【貿易再戰】特朗普：中美貿易協議意義大不如前

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普周四（２３日）在疫情簡報會上表示，對他而
言中美貿易協議意義大不如前。
雖然特朗普將疫情責任歸咎於中國，但美國民調顯示越來越多選民不贊成他對疫情的處理，
不過美國已採取一系列行動就疫情、香港及新疆問題懲罰中國。
不過據知情人士透露，特朗普已指示幕僚，不希望與中國的緊張局勢進一步升級，並已暫時
排除對其他高級別中國官員追加制裁的可能性。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事23/07/2020
《神州經脈》外交部斥美國拆友誼橋梁 A股止步四連升 人幣回穩
|財經熱話23/07/2020
【憧憬入主】長實馬勵志出任高銀副主席惹憧憬？ 林嘉麒：入主機會微不建議買入
|FOCUS23/07/2020
【FOCUS】內外撩火頭再出招 侵侵強人上身圖「滅罪」
|財經熱話23/07/2020
【手機孖寶】瑞聲引小米投資半日飆一成二 舜宇炒蘋果概念升3%
|開市Good Morning23/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：製藥龍頭股盈利較穩定
|中國故事23/07/2020
《京城近觀》蘋果三里屯店 滿滿京味兒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰