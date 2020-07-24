【貿易再戰】特朗普：中美貿易協議意義大不如前

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普周四（２３日）在疫情簡報會上表示，對他而

言中美貿易協議意義大不如前。

雖然特朗普將疫情責任歸咎於中國，但美國民調顯示越來越多選民不贊成他對疫情的處理，

不過美國已採取一系列行動就疫情、香港及新疆問題懲罰中國。

不過據知情人士透露，特朗普已指示幕僚，不希望與中國的緊張局勢進一步升級，並已暫時

排除對其他高級別中國官員追加制裁的可能性。（ａｌ）

