【貿易再戰】中國上周購近１９７萬噸美粟米，創歷來最大單周購買

《經濟通通訊社２４日專訊》美國農業部周四（２３日）表示，本月中旬美國粟米及大豆的
單周出口銷售觸及數年高位，主要受惠中國大規模採購。
美國農業部報告指出，中國上周訂購１９６﹒７萬噸美國粟米，創有記錄以來最大單周粟米
購買量。對中國的大豆銷量亦增至１６９﹒６萬噸，創２０１９年３月以來最高。
中國採購推動美國單周粟米出口銷售達２５４﹒８萬噸，創２０１８年３月以來最高，大豆
出口銷售則達２６６﹒６萬噸，創２０１８年１２月以來最高。（ａｌ）
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