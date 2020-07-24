【中印衝突】印度收緊外國政府採購競標方資格規定

《經濟通通訊社２４日專訊》印度周四（２３日）發表聲明表示，決定收緊鄰國政府參與合
同競標的企業需要提前登記，並接受國家安全調查，並獲得外交部和內政部的政治和安全許可，
才有資格參與任何商品或服務的採購競標，以強化印度國防及國家安全。
印度沒有點名中國，但此舉激起在印度有重大利益的中資企業不滿，而中國政府亦稱該政策
具有歧視性。
另外限制措施將適用於幾類實體提出的競標，包括公共部門銀行、金融機構、政府所有企業
。（ａｌ）
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