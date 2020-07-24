【全球放水】美國新紓困方案延至下周公布，努欽指不會減免薪俸稅

《經濟通通訊社２４日專訊》美國共和黨原定周四（２３日）公布新一輪１萬億美元經濟紓

困方案細節，並與民主黨開始談判，不過參議院多數黨領袖麥康奈表示，由於未能與白宮確定最

終細節，故將推遲至下周公布。

美國財長努欽周四則表示，今次方面將用作擴大失業保障，並將成為兩黨談判的基礎，而且

不會考慮減免薪俸稅。

不過總統特朗普早前要求國會下調薪俸稅，並認為必須包括在第四輪方案中，暗示如果新一

輪方案不包含下調薪俸稅，將絕接受該方案。（ａｌ）

