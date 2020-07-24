【全球放水】美國新紓困方案延至下周公布，努欽指不會減免薪俸稅

《經濟通通訊社２４日專訊》美國共和黨原定周四（２３日）公布新一輪１萬億美元經濟紓
困方案細節，並與民主黨開始談判，不過參議院多數黨領袖麥康奈表示，由於未能與白宮確定最
終細節，故將推遲至下周公布。
美國財長努欽周四則表示，今次方面將用作擴大失業保障，並將成為兩黨談判的基礎，而且
不會考慮減免薪俸稅。
不過總統特朗普早前要求國會下調薪俸稅，並認為必須包括在第四輪方案中，暗示如果新一
輪方案不包含下調薪俸稅，將絕接受該方案。（ａｌ）
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