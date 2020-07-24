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24/07/2020 18:13

《台股攻略－馮偉明》台股今日大跌１０９點收市

　　《台股攻略》台股今日（２４日）波幅超過２００點，因獲利沽盤湧現，指數倒頭下跌，最
終加權指數收１２３０４點，大跌１０９點，成交金額為新台幣２６４５億元。
　　主要電子權值股方面，只有台積電維持強勢，一度帶動指數上升，但在高位遇上沽壓，導致
升幅收窄，最終收新台幣３８６元，升新台幣４﹒５０元。大立光劣勢未止，收新台幣３８００
元，跌新台幣７５元。鴻海今日最為弱勢，收新台幣８０元，跌新台幣２﹒１０元。近期焦點股
聯發科法說會舉行在即，收新台幣６７５元，升新台幣２元。千金股全面報跌，矽力─ＫＹ收新
台幣１７３５元，跌新台幣２０元。祥碩收新台幣１７２０元，跌新台幣９０元。譜瑞及信驊分
別收新台幣１０２５元及１２２５元，跌新台幣７５元及１００元，跌幅超過６％及７％。
　　台股開市中段已升破１２５００點，惟每逢升至高位遇到沽壓，現時中美關係緊張，下周振
盪機會甚高。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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