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即市新聞

24/07/2020 13:00

《窩輪豪情－梁業豪》兩條上升軌支持切忌全失

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、必須性
消費業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為昆侖能
源（００１３５）、康師傅（００３２２）與中石油（００８５７），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選九龍倉（００００４）、九龍倉實業（０１９９７）與國泰航空（００２９３）。
　　港股走勢依然飄忽，即市整體表現尚屬「一浪低於一浪」。恆指期貨小時圖上，前跌浪底
２４７２１支持不宜有失；否則，價位勢必下試日線圖保歷加通道底部支持。由兩個前跌浪底引
伸上來的上升軌（共有兩條）支持依然是淡友的進攻目標，切忌均告失守。客觀而言，目前港股
短期局勢並不樂觀；雖則中期局勢尚屬顯著向好，本欄認為，港股現正處於好淡爭持的局面，短
線淡友在爭取更大的利潤，中線好友則不急於進攻，但不會任由跌幅顯著擴大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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