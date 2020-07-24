【企業盈警】泰錦控股（８３２１）料年度業績盈轉虧蝕３９０萬

《經濟通通訊社２４日專訊》泰錦控股（０８３２１）宣布，公司截至２０２０年４月３０

日止之年度凈虧損約３９０萬，而去年同期為凈利潤３６７﹒６萬元。

該虧損主要是由於社會示威遊行產生的負面影響及冠狀病毒爆發導致多個在建項目進展受阻

及香港乃至全球整體經濟衰退，以致本集團業務的毛利減少；因期內發行購股權而確認以股份為

基礎的付款；應收款項減值虧損撥備所致。

集團財務資料詳情將於公司的年度業績公告中披露，預期該公告將於２０２０年７月３１日

刊發。（ｕｌ）

