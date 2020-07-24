《談國論企－黎偉成》ＰＰＩ　６月份續降有利經濟穩進發展

《談國論企》中國的工業生產者出廠價格ＰＰＩ於２０２０年６月份同比持續回落，工商服

務業的復工復產而新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９仍能基本受控，未使各種各樣主要工業生產

品購進價格受壓，和生產及生活資料主產品出廠價格的穩定，有利整體國民經濟更確切地重返穩

中有進的發展軌道。惡疫使以美歐為主的環球經濟低迷，中國有難得的良佳表現也。

來自中國國家統計局的最新資料，ＰＰＩ於２０２０年６月份的同比減少３％，使４－６月

份組成的二季度平均減幅達３﹒３％，相對於一季度的０﹒２３％減幅多減逾３個百分點，和

２０１９年同期只能保持持平，確實是有點出人意表的難得表現，因全國的工商服務業於二季度

陸續和達致的幾乎全面復營、復產，未有生產及生活資料的購進價格受到太大壓力，甚至出廠價

格的回落速度甚之於一季度，在一定程度保障居民消費價格ＣＰＩ處於相對低的增長水平，和有

利於經濟穩中有進的發展。

工業生產者出廠價格之能夠自２０２０年２月份開始出現連續５個月的同比下跌，很主要受

到（甲）購進價格保持回落態勢的影響，於６月份同比下跌４﹒４％，即使較５月份所跌的５％

環比少跌０﹒６個百分點，但仍然為２０２０年上半年跌幅最大的月份，乃因（１）燃料、動力

類的購進價格於６月份同比下跌１４﹒２％、５月份更跌１５﹒５％和４月份回落１１﹒４％，

跌幅皆遠高於１－３月份的０﹒２％至４％，和（２）黑色金屬材料類、有色金屬材料及電線類

購進價格，於６月份分別跌２﹒２％與３﹒３％，使工業企業的主要生產成本大為緩和。



＊甚憂暴雨連連料促農副產品加大提價＊



即使（３）農副產品類購進價格於６月份同比增長５﹒８％，相對於５月份的５﹒９％升幅

少增０﹒１個百分點，卻仍是２０２０年上半年增幅最低的月份。但鮮菜零售價格於６月份回升

，和華中華南暴雨持續，對農作物的生產和供應皆受壓，料農副產品購進價會明顯上升。

正正因為購進價格每多回落，故工業生產者的（乙）主要生產資料出廠價格不斷減壓，特別

是（Ｉ）生產資料類於６月份的同比減幅４﹒２％，是為５及４月份分別跌５﹒１％及４﹒５％

的上半年第三大跌幅，因採掘類及原材料類出廠價即使分別回落１０﹒５％與８﹒５％，較前兩

個月的跌幅為「低」；

（ＩＩ）生活資料類的出廠價格於２０２０年６月份同比增長０﹒６％，無疑較５月份的０

﹒５％升幅高０﹒１個百分點，卻是上半年升幅第二最低的月份，而這主要受到食品類同比升３

﹒２％的影響，衣著類、一般日用品類、耐用消費品類的跌幅有所擴大，未足以憂。

此使（丙）主要行業出廠價格，於２０２０年６月份同比回落９﹒７％，較５月份的

８﹒８％跌幅多跌０﹒９個百分點，但農副食品加工業及食品製造業仍分別上升５﹒４％與

０﹒５％，是為不可忽視之困。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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