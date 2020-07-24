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即市新聞

24/07/2020 09:25

《異動股》中生製藥開挫近６％最差藍籌，遭高層折讓逾３％減持

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中生製藥（０１１７７）開跌５﹒８８％，報１０﹒２４元；
成交約３﹒０６億股，涉資３２﹒１１億元。暫為最差表現藍籌。
　　中國生物製藥公布，首席執行長謝炳全資擁有的Ｖａｌｉｄａｔｅｄ　Ｐｒｏｆｉｔｓ
Ｌｔｄ配售３億股，每股１０﹒５元，較上日收市價１０﹒８８元折讓３﹒４９％，佔已發行股
本２﹒３９％，預期配售事項於下周二（２８日）完成。
　　交易完成後，假設所有股份全數獲配售，謝炳實益擁有的股份將減少至８﹒８４億股，相當
於已發行股本約７﹒０２％。另集團完成發行紅股後，他實益擁有的股份佔比為擴大後股本
７﹒８２％。
　　現時，恆生指數報２５０４０，跌２２２點或跌０﹒８８％，主板成交５７﹒０３億元。國
企指數報１０２３９，跌８６點或跌０﹒８３％。　

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　白雲山　（００８７４）　　　２３﹒８５元　　　跌２﹒０５％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１５﹒９０元　　　跌１﹒３６％
　　國藥控股（０１０９９）　　　１９﹒０２元　　　跌０﹒５２％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１０﹒２４元　　　跌５﹒８８％
　　三生製藥（０１５３０）　　　１０﹒７４元　　　跌１﹒６５％

　　石四藥　（０２００５）　　　　５﹒１５元　　　無升跌
　　復星醫藥（０２１９６）　　　３７﹒００元　　　跌２﹒７６％
　　藥明生物（０２２６９）　　１５１﹒１０元　　　跌２﹒１４％
　　藥明康德（０２３５９）　　１１８﹒８０元　　　跌１﹒０８％
　　上海醫藥（０２６０７）　　　１３﹒８０元　　　跌０﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｙｋ）

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