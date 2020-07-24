《異動股》隔晚納指急挫科網股受壓，騰訊挫逾２％，網易滑近３％

《經濟通通訊社２４日專訊》騰訊控股（００７００）現價跌２﹒１５％，報５４５元；成

交約１２５萬股，涉資６﹒８２億元。

隔晚美股科技股業績喜憂參半遭市場拋售，加上越來越多跡象表明新冠肺炎疫情正在惡化，

或加劇經濟深度衰退，美股全線下挫。其中，納指跌２４４點或２﹒２９％，收報１０４６１點

。個股方面，標指八大類股收挫，其中科技股跌幅最大，微軟、亞馬遜下挫，蘋果在多個州份面

臨消費者保護調查，收跌４﹒６％。

本港上市科網股亦普遍受壓，ＡＴＭＸ全線下跌，美團點評（０３６９０）軟０﹒９％，報

１９７﹒２元；小米（０１８１０）走低１﹒７６％，報１５﹒６６元；阿里巴巴（０９９８８

）跌１﹒５４％，報２４２﹒８元；網易（０９９９９）挫２﹒８１％，報１４１﹒６元。

現時，恆生指數報２５０５４，跌２０８點或跌０﹒８２％，主板成交８７﹒４２億元。國

企指數報１０２３６，跌８８點或跌０﹒８６％。

上證綜合指數報３３０７，跌１７點或跌０﹒５４％，成交２０１﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１３５３３，跌１２８點或跌０﹒９４％，成交２７０﹒１４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ５４５﹒００元 跌２﹒１５％

閱文集團 （００７７２） ５３﹒００元 跌１﹒８５％

同程藝龍 （００７８０） １３﹒９６元 跌０﹒８５％

小米集團 （０１８１０） １５﹒６６元 跌１﹒７６％

平安好醫生（０１８３３） １２０﹒９０元 跌２﹒１１％



美團點評 （０３６９０） １９７﹒２０元 跌０﹒９０％

眾安在線 （０６０６０） ４５﹒１５元 跌１﹒８５％

京東集團 （０９６１８） ２３６﹒４０元 跌２﹒１５％

阿里巴巴 （０９９８８） ２４２﹒８０元 跌１﹒５４％

網易 （０９９９９） １４１﹒６０元 跌２﹒８１％

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（ｙｋ）

