【大國博弈】新華社：美方歇斯底里挑起事端，中方被逼反制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》據《新華社》，中國外交部２４日通知美

國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切

業務和活動提出具體要求。此舉是中方針對美當局日前突然要求中方關閉駐休斯敦總領館的反制

措施，是美方霸凌挑釁在先，中方被逼無奈反制在後，責任完全在美方。



＊美方在中美關係上挑起事端已到了歇斯底里地步＊



文章指，美方蠻橫要求中方閉館之舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領

事條約有關規定，是美方對中方單方面發起的又一次政治挑釁，是對中美關係的蓄意破壞。按照

美國國務院說法，關閉中國駐休斯敦總領館是為了「保護美國知識產權和美國人的私人信息」，

這說法完全站不住腳，被許多國際媒體譏諷。美國有線電視新聞網網站刊文分析認為，此舉完全

出於政治目的。

近期美方在中美關係上挑起事端已到了歇斯底里的地步。一段時間以來，白宮高官們持續污

名化中國，將新冠病毒起源政治化，「中國病毒」「武漢病毒」的帽子滿天飛；美方動用國家機

器，以莫須有罪名打壓中國企業；無理刁難中國駐美外交領事人員，對中國駐美外交機構和人員

的炸彈和死亡威脅，嚴重擾亂了我駐美人員的正常工作和生活秩序；美方無端打壓中國媒體駐美

機構，對在美工作的中國記者實施新簽證限制；對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人

電子設備乃至無端拘押……此次美方單方面限時關閉中國駐休斯敦總領館，是美對華採取的前所

未有的升級行動，中方不得不採取反制措施。



＊美方想方設法通過甩鍋轉移目標、轉嫁矛盾＊



應當看到，美方在外交上打「中國牌」出於兩個目的：一是國內抗疫不力、問題多多，各類

社會矛盾激化，想方設法通過甩鍋轉移目標、轉嫁矛盾；二是通過污名化、政治化、標籤化手段

抹黑中國，以提高不斷下滑的民調支持率。美國《國家利益》一針見血地指出，隨著國內疫情加

劇和大選臨近，一些美國政客將疫情危機歸咎於中國，實際是為了轉移對美政府的批評。

人心不可違，天道不可欺。美方無端關閉中國駐休斯敦總領館的舉動不僅令中國人民憤慨，

也讓國際社會看清了美方霸凌的真面目。濫打「中國牌」正在透支美國國家信譽，世界輿論紛紛

刊文表達對美方外交霸凌做派對國際關係衝擊的憂慮。

中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，中國政府和人民一貫高度重視中美關係，主張

中美人民友好相處，摒棄仇視和對立。中方被逼採取反制措施，是對美方無理行徑的正當和必要

反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。此舉只針對美國政府少數極端勢力，不

針對美國人民。

中美合則雙贏，鬥則雙輸。美國前國務卿基辛格告誡說，中美除了合作別無選擇，雙方承受

不起發生衝突的代價。希望美方能認清形勢，及早懸崖勒馬，避免中美關係進一步惡化。

