《午市前瞻》中美關係緊張中港股市齊瀉，惟專家看好港股上牛熊線

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股低收，科技股拖累大市表現，今早亞洲股市普遍回吐

，Ａ股下挫拖累港股氣氛，主要受中美之間持續交惡，繼早前美方要求中方關閉大使館之後，有

消息指中方使出同樣的制裁措施，令市場走勢轉弱。港股低開２２２點後跌幅逐步擴大，並失守

二萬五關口，盤中跌逾五百點低見２４７３３點。醫藥股及地產股跌幅顯著，中生（０１１７７

）跌逾７％，為最差表現藍籌；另外昨日（２３）新增個案造破百宗，九倉置業（０１９９７）

跌逾半成。半日恆指收報２４８０１點，跌４６１點或跌１﹒８３％，主板成交８０４﹒４５億

元。國企指數報１０１１９點，跌２０５點或跌１﹒９９％。

內地Ａ股急跌，上證綜合指數報３２５０點，跌７４點或跌２﹒２５％，成交３０８３﹒３

０億元人民幣；深證成份指數報１３１９０點，跌４７１點或跌３﹒４５％，成交４０５５﹒３

０億元人民幣。

重磅股急跌，匯豐控股（００００５）跌０﹒９６％，報３６﹒２元；港交所（００３８８

）急挫３﹒４６％，報３６２﹒８元；騰訊控股（００７００）潛水４﹒５８％，報５３１﹒５

元；中移動（００９４１）逆升０﹒９４％，報５３﹒４５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒

２４％，報７１﹒９５元。



＊中生高層減持拖累股價，新增個案過百宗地產股受罪＊



中生製藥（０１１０７）公布，首席執行長謝炳旗下公司配售３億股，配售價較上日收市價

折讓３﹒４９％，消息拖累股價半日跌７﹒３５％，報１０﹒０８元。其他藥股隨市下挫，藥明

生物（０２２６９）跌５﹒３８％，報１４６﹒１元；石藥集團（０１０９３）跌３﹒４７％，

報１５﹒５６元；國藥控股（０１０９９）跌２﹒７２％，報１８﹒６元；百濟神州（０６１６

０）跌５﹒２２％，報１３６﹒１元。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港昨日（２３日）新增１１８宗確診個案

，當中１１１宗屬本地個案，市場憂慮本港經濟受挫，限聚令有機會繼續延長，地產股繼續下跌

，九倉置業跌５﹒０５％，報２８﹒２元；領展（００８２３）跌０﹒７６％，報５８﹒６元；

恆基地產（０００１２）跌１﹒０４％，報２８﹒６元；新地（０００１６）跌０﹒２７％，報

９２﹒４５元；新世界發展（０００１７）跌０﹒８１％，報３６﹒７５元。

中石油（００８５７）公布，以總代價約２６８７億元人民幣出售油氣管道相關資產予國家

管網集團，為目前錄得升幅之油股，半日升１﹒４３％，報２﹒８４元。其他油股隨市下挫，中

石化（００３８６）跌０﹒８７％，報３﹒４２元；中海油（００８８３）跌１﹒３９％，報８

﹒５３元；中海油服（０２８８３）跌１﹒７２％，報６﹒２８元；中石化冠德（００９３４）

跌５﹒４５％，報３﹒６４元。



＊人幣走弱賭股持續捱沽，中美衝突內險內銀齊向下＊



中美關係緊張因素下，人民幣持續走弱並跌穿七算，賭股繼續捱沽，銀河娛樂（０００２７

）跌２﹒２２％，報５０﹒６５元；新濠國際（００２００）跌４﹒０１％，報１３﹒９元；澳

博控股（００８８０）跌３﹒５９％，報８﹒３２元；永利澳門（０１１２８）跌３﹒４１％，

報１３﹒０２元；金沙中國（０１９２８）跌３﹒２８％，報２９﹒５元；美高梅中國（０２２

８２）跌１﹒３８％，報９﹒２７元；

消息指，中國駐休斯敦總領事據報不會按美國要求關閉總領館，令中美衝突蒙上陰影，今早

Ａ股大幅回調，本港中資金融股同樣受罪，建設銀行（００９３９）跌１﹒５１％，報５﹒８７

元；工商銀行（０１３９８）跌１﹒０５％，報４﹒６９元；中國銀行（０３９８８）跌１﹒４

８％，報２﹒６６元；招商銀行（０３９６８）跌２﹒１２％，報３６﹒９元；交通銀行（０３

３２８）逆升０﹒２３％，報４﹒３７元；

內險股同樣潛水，高盛發表研究報告，將中國人保（０１３３９）評級由「買入」下調至「

中性」，目標價為２﹒９０元，今日股價跌２﹒３５％，報２﹒４９元；中國平安（０２３１８

）跌１﹒４７％，報８３﹒５元；中國人壽（０２６２８）跌３﹒３％，報１８﹒１８元；中國

太保（０２６０１）跌１﹒９４％，報２２﹒７元；中國太平（００９６６）跌３﹒３３％，報

１３﹒９４元。



＊張智威：中長線看好「港股納指」首推阿里巴巴＊



隔晚美股三大指數全線齊跌，加上中美關係進一步轉差，今早Ａ、Ｈ股齊軟，恆指失守二萬

五走勢較弱。信誠證劵聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股今早表現相對較弱，但由

於技術形勢仍未被破壞，依然位於反覆上升趨勢，因此他料港股下周表現不會太差，加上下半年

陸續有新股上市，且有「港股納指」之稱的恆生科技指數亦將於下周一出台，因此他認為市場或

會再有炒作，恆指可上望２５０天線，約２５９００點位置後再作觀望。

而「港股納指」下周一出台，今日相關股份均走軟，張智威指暫時難以估計該板下周一是否

會現「反高潮」走勢，但他對該板中、長線看好，投資者如欲入手應趁現時大市回調時趁低吸納

心儀股票，他首推阿里巴巴（０９９８８），他認為該股現有「三星拱照」加持，包括阿里系持

股的螞蟻金服將會上市、「港股納指」與市場憧憬阿里下月「染藍」等因素，他相信該股將有不

俗表現，可於２４０元買入，目標價２７０元。

其次他亦推薦平安好醫生（０１８３３），指除了「港股納指」有炒作外，亦因最近疫情反

覆帶動醫療股，加上未來將再有醫療股上市，相關板塊或會有炒作，他建議可於１２０元以下吸

納，目標價１３０元。（ｊｃ、ｕｌ）

