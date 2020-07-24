【北水炒Ｄ乜】淨流入縮至５﹒９億人幣，買威高微創沽騰訊中行

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股三大指數向下，恆指今早低開２２２點報２５０４０
，跌幅曾縮至１６１點，見２５１０１點全日高，但Ａ股急墜，加上中國外交部通知美方關閉美
國駐成都總領事館，市場憂慮升級，恆指半日挫４６１點。午後跌幅擴大，恆指曾插６６４點，
低見２４５９８，５０天線（約２４６１４）一度失守，尾市跌幅略為收窄。恆指最終收報２４
７０５，跌５５７點或２﹒２１％。
按額度計算，北水全日淨流入５﹒９億元人民幣，減少８８﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是威高股份（０１０６６）、微創醫療（００８５３）、中國生物製藥（０１１７７）；淨
賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中國銀行（０３９８８）、中芯國際
（００９８１）。
主板成交１６６６﹒６億元增加１８﹒６％。其中港股通成交３６２﹒１億元，佔總成交
２１﹒７％。
＊北水大縮水，罕有沽近１７億騰訊＊
威高股份跌１０﹒３％報１９﹒２４元，北水淨買入２﹒４億元。
微創醫療跌８﹒７９％報３９﹒４５元，北水淨買入１﹒５億元。
遭股東配股的中生製藥跌８﹒６４％報９﹒９４元，為表現最差恆指成分股，北水淨買入０
﹒８億元。
恆指公司下周一推出恆生科技股指數，３０隻成份股今日全部要跌。昨日彈逾３％的騰訊控
股跌５﹒２１％報５２８元，北水淨賣出１６﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
威高股份 （０１０６６） ２﹒４２
微創醫療 （００８５３） １﹒５３
中國生物製藥 （０１１７７） ０﹒７５
融創中國 （０１９１８） ０﹒５１
淨沽出最多港股：
騰訊控股 （００７００） －１６﹒８０
中國銀行 （０３９８８） －４﹒２５
中芯國際 （００９８１） －２﹒３６
金山軟件 （０３８８８） －２﹒３１
長城汽車 （０２３３３） －２﹒２１
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（ｃａ）
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