《美元走勢－羅明立》英鎊或落後於歐元，１﹒２８２０初步阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒８４ １０６﹒３６ １０６﹒４４

歐元╱美元 １﹒１６２１ １﹒１５９０ １﹒１６０８

英鎊╱美元 １﹒２７７３ １﹒２７２４ １﹒２７５２

美元╱瑞郎 ０﹒９２５４ ０﹒９２３７ ０﹒９２４０

美元╱港元 ７﹒７５１９ ７﹒７５０９ ７﹒７５１５

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《美元走勢》美國截至上周初請失業救濟人數達１４１﹒６萬，高於預期的１３０萬；不過

至７月１１日持續申領失業救濟人數由前值的１７３０﹒４萬回落至１６１９﹒７萬，低於預期

的１７０６﹒７萬。另外，美國６月諮商會領先指數按月上升２％，略低於預期的２﹒１％。美

國財長努欽表示，新一輪價值１萬億美元的援救經濟方案已於共和黨內達成初步協定，並將與民

主黨作談判，政府期望方案能於本月底順利達成。

美匯指數繼續向下尋底，有望考驗９４水平，短線反彈仍然疲弱。美國政府持續增加財政開

支刺激經濟，將要發出巨額國債融資，料美聯儲亦會配合持續購買國債，變相將財政開支貨幣化

，估計美元後市仍有下行空間。

英國「脫歐」後與各國的貿易談判未有進展，英國與歐盟經過５個月的談判，雙方仍然就多

個領域出現分歧，包括英國水域的捕魚權、企業公平競爭規則，以及解決協定爭議的機制，目前

雙方均未有作出重大讓步的意願，令英國未必能按預計於夏季達成協議，令最終出現無協議「脫

歐」的風險上升。另一方面，英國《金融時報》報道，英國政府已放棄在美國完成總統大選之前

，與美國達成自由貿易協定的希望，消息或限制英鎊的升幅，走勢可能落後於歐元，

１﹒２８２０初步阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７００ １﹒２８００ １﹒２６５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３４５０ １﹒３３５０ １﹒３５００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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