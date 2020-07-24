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即市新聞

24/07/2020 15:11

《美元走勢－羅明立》英鎊或落後於歐元，１﹒２８２０初步阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒８４　　　１０６﹒３６　　　１０６﹒４４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６２１　　　１﹒１５９０　　　１﹒１６０８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７７３　　　１﹒２７２４　　　１﹒２７５２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２５４　　　０﹒９２３７　　　０﹒９２４０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１９　　　７﹒７５０９　　　７﹒７５１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國截至上周初請失業救濟人數達１４１﹒６萬，高於預期的１３０萬；不過
至７月１１日持續申領失業救濟人數由前值的１７３０﹒４萬回落至１６１９﹒７萬，低於預期
的１７０６﹒７萬。另外，美國６月諮商會領先指數按月上升２％，略低於預期的２﹒１％。美
國財長努欽表示，新一輪價值１萬億美元的援救經濟方案已於共和黨內達成初步協定，並將與民
主黨作談判，政府期望方案能於本月底順利達成。
　　美匯指數繼續向下尋底，有望考驗９４水平，短線反彈仍然疲弱。美國政府持續增加財政開
支刺激經濟，將要發出巨額國債融資，料美聯儲亦會配合持續購買國債，變相將財政開支貨幣化
，估計美元後市仍有下行空間。
　　英國「脫歐」後與各國的貿易談判未有進展，英國與歐盟經過５個月的談判，雙方仍然就多
個領域出現分歧，包括英國水域的捕魚權、企業公平競爭規則，以及解決協定爭議的機制，目前
雙方均未有作出重大讓步的意願，令英國未必能按預計於夏季達成協議，令最終出現無協議「脫
歐」的風險上升。另一方面，英國《金融時報》報道，英國政府已放棄在美國完成總統大選之前
，與美國達成自由貿易協定的希望，消息或限制英鎊的升幅，走勢可能落後於歐元，
１﹒２８２０初步阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２７００　　　１﹒２８００　　　１﹒２６５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３４５０　　　１﹒３３５０　　　１﹒３５００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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