【新冠肺炎】長洲一名消防員初步確診

《經濟通通訊社２４日專訊》離島區區議員梁國豪在社交媒體表示，與長洲消防局當值隊長
聯絡後，得悉長洲消防船內有一名消防員確診感染新冠肺炎，長洲消防船及消防局現正進行消毒
及清潔。
漁護署昨日表示，一隻居於上環、由確診者飼養的混種短毛貓，其樣本對新型肺炎病毒測試
呈陽性反應。翻查資料，本港爆發疫情至今，連同此個案，共有兩隻狗及三隻貓染疫。（ｂｎ）
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