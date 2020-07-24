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24/07/2020 17:10

【企業盈警】利福中國（２１３６）料中期純利下跌近５０％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》利福中國（０２１３６）公布，預期截至今年６月３０日止六
個月之集團，公司擁有人應佔溢利較去年同期下降接近５０％。
　　公司解釋，盈利下跌主要由於自今年初新型冠狀病毒疫情爆發以來對百貨零售業造成廣泛性
業務受損，導致集團百貨店營運銷售收入及溢利雙雙下跌；及於中國河北省聯營公司北人集團之
應佔溢利減少。
　　中期業績詳情預期於今年８月１０日公布。（ｂｎ）

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