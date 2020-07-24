【企業盈警】旭日企業（０３９３）料中期純利最多跌４０％

《經濟通通訊社２４日專訊》旭日企業（００３９３）預計截至今年６月３０日止六個月期
間，公司股東應佔淨利潤將較去年同期下跌３０％至４０％。
公司指，主要原因是集團於今年１月出售債券，導致債券投資的分配收益與利息收入較去年
同期減少及新型冠狀病毒疫情的爆發，影響集團於香港的零售業務，以及本集團的出口業務，並
且延後了美國及其他亞洲地區客戶的出貨安排。
預期中期業績於今年８月底前公布。（ｂｎ）
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