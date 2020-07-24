【企業盈警】常達控股料中期轉盈為虧，錄虧損不少於１０００萬

《經濟通通訊社２４日專訊》常達控股（０１４３３）預期集團截至２０２０年６月３０日

止六個月，錄得綜合淨虧損不少於約１０００萬元，而２０１９年同期則為綜合純利約７００萬

元。

主要由於：集團於回顧期間產生非經常性上市開支約１１００萬元；及爆發ＣＯＶＩＤ－

１９疫情對本集團業務造成負面影響，導致集團於回顧期間之收益預期較去年同期減少約３０％

至４０％。

預期中期業績將於今年８月底刊發。（ｂｎ）

