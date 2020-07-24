【企業盈警】麗新發展（００４８８）料全年轉盈為虧

《經濟通通訊社２４日專訊》麗新發展（００４８８）公布，預期於截至今年７月３１日止
年度將錄得公司擁有人應佔綜合虧損，相較於去年期間錄得擁有人應佔綜合溢利約４８﹒４３億
元。
公司指，主要由於沒有去年同期錄得的收購附屬公司之一次性議價收購收益淨額約
３７﹒３７億元以及集團所擁有的物業估值下降所致。
公司預期，末期業績將於今年１０月下旬刊發。（ｂｎ）
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