【企業盈警】神州租車（００６９９）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２４日專訊》神州租車（００６９９）公布，預期集團截至２０２０年６月

３０日止六個月產生淨虧損，去年同期錄淨利潤２﹒７９億元（人民幣．下同）。

公司稱，主要由於下列各項減值所致：於神州優車的權益股投資；來自神州優車的貿易應收

款項；支付由五龍電動車（００７２９）將予發行的股份及可換股債券認購價格的預付款項；及

北京寶沃汽車所製造附有回購安排的車輛剩餘價值，預期有關減值將導致合共撇銷約２５億元至

３０億元。（ｂｎ）

