【新冠肺炎】屋宇署延長特別工作安排，提供緊急服務至８月２日

《經濟通通訊社２４日專訊》因應２０１９冠狀病毒病疫情的最新發展，屋宇署今日宣布，

該署會繼續為市民提供緊急和必須的公共服務至８月２日，主要處理公眾就正在建造的僭建物及

樓宇安全的舉報、新發展項目的關鍵法定申請、建築專業人士和承建商的註冊事宜、為發牌機構

提供諮詢服務，以及推行樓宇更新大行動２﹒０的相關工作。（ｃｌ）

