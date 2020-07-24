【新冠肺炎】屋宇署延長特別工作安排，提供緊急服務至８月２日

《經濟通通訊社２４日專訊》因應２０１９冠狀病毒病疫情的最新發展，屋宇署今日宣布，
該署會繼續為市民提供緊急和必須的公共服務至８月２日，主要處理公眾就正在建造的僭建物及
樓宇安全的舉報、新發展項目的關鍵法定申請、建築專業人士和承建商的註冊事宜、為發牌機構
提供諮詢服務，以及推行樓宇更新大行動２﹒０的相關工作。（ｃｌ）
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