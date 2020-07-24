《新股上市》傳京東旗下京東健康擬在港上市，籌最少７８億元

《經濟通通訊社２４日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，京東

（０９６１８）正考慮將旗下的京東健康在香港上市，最快可能今年底或明年初掛牌，預計集資

最少１０億美元（約７８億港元）。京東對此拒絕置評。

京東去年５月分拆京東健康，之後京東健康於去年１１月通過私人融資，出售其１３﹒５％

股權，以籌集９﹒３１億美元（７２﹒６億港元），令公司估值達６９億美元（約５３８﹒２億

港元）。（ｙｗ）

