《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒５３％，料下周反映疫情再爆發

《經濟通通訊社２４日專訊》反映二手樓價的中原城市領先指數（ＣＣＬ）連升三周，最新

報１８１﹒７７點，按周升０﹒５３％，創３６周新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指

出，今周新界兩區樓價升幅顯著，反映五一長假後，旺市由港九市區開始蔓延至新界兩區。７月

上旬本港開始爆發社區感染，尚未反映於今周指數內，將於下周ＣＣＬ開始反映。肺炎疫情持續

，二手交投明顯減慢，相信樓價繼續反覆，波幅忽大忽小，但向上趨勢不變。



＊ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）連升三周＊



ＣＣＬ（中小型單位）報１８２﹒４９點，按周升０﹒６４％，創４３周新高。中原城市大

型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８４﹒９８點， 按周升０﹒７３％。ＣＣＬ及ＣＣＬ（

中小型單位）同樣連升三周，分別累升１﹒８５％及１﹒７６％，而ＣＣＬ Ｍａｓｓ連升兩周

共１﹒８４％。

以樓價回升十周計，ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣八升兩跌，分別累升３﹒３１％及

３﹒２９％。ＣＣＬ Ｍａｓｓ七升三跌，累升３﹒４９％。ＣＣＬ（大型單位）六升四跌，累

升３﹒４３％。



＊新界兩區表現突出，升幅最高達１﹒６１％＊



分區方面，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８１﹒９８點，按周升０﹒７９％，連升兩周共

１﹒７２％。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８８﹒７３點，按周跌０﹒６３％，上周急升後今周正

常回軟。新界兩區表現突出。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９４﹒７８點，創４４周新高，按周

升１﹒５９％，連升三周共２﹒３４％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６７﹒２４點，按周升１

﹒６１％，創４６周新高。（ｓｋ）

