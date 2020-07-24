  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/07/2020 16:12

《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒５３％，料下周反映疫情再爆發

　　《經濟通通訊社２４日專訊》反映二手樓價的中原城市領先指數（ＣＣＬ）連升三周，最新
報１８１﹒７７點，按周升０﹒５３％，創３６周新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指
出，今周新界兩區樓價升幅顯著，反映五一長假後，旺市由港九市區開始蔓延至新界兩區。７月
上旬本港開始爆發社區感染，尚未反映於今周指數內，將於下周ＣＣＬ開始反映。肺炎疫情持續
，二手交投明顯減慢，相信樓價繼續反覆，波幅忽大忽小，但向上趨勢不變。

＊ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）連升三周＊

　　ＣＣＬ（中小型單位）報１８２﹒４９點，按周升０﹒６４％，創４３周新高。中原城市大
型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８４﹒９８點，　按周升０﹒７３％。ＣＣＬ及ＣＣＬ（
中小型單位）同樣連升三周，分別累升１﹒８５％及１﹒７６％，而ＣＣＬ　Ｍａｓｓ連升兩周
共１﹒８４％。
　　以樓價回升十周計，ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣八升兩跌，分別累升３﹒３１％及
３﹒２９％。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ七升三跌，累升３﹒４９％。ＣＣＬ（大型單位）六升四跌，累
升３﹒４３％。

＊新界兩區表現突出，升幅最高達１﹒６１％＊

　　分區方面，九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８１﹒９８點，按周升０﹒７９％，連升兩周共
１﹒７２％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８８﹒７３點，按周跌０﹒６３％，上周急升後今周正
常回軟。新界兩區表現突出。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９４﹒７８點，創４４周新高，按周
升１﹒５９％，連升三周共２﹒３４％。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６７﹒２４點，按周升１
﹒６１％，創４６周新高。（ｓｋ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話24/07/2020
【健康同行獎】2020健康同行夥伴大獎　共28大獎得獎者揭曉
中國故事24/07/2020
《神州經脈》中美互關總領館　南海啟實彈演習　A場大瀉外資急撤
財經熱話24/07/2020
中美關係惡化　港股插557點收24705　「ATMX」急跌
財經熱話24/07/2020
《嚟緊炒D乜》綠城管理「代建第一股」輕資產營運　可分注吸納
FOCUS24/07/2020
【FOCUS】下半年「擴內需」優先　保市場主體利價值股
中國故事24/07/2020
【大國博弈】中國要求美方關閉駐成都總領事館　兩國關係到歷史轉折點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金