【夜期時段】即月期指最新報２４７３６點，升５１點，高水３１點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４７１０點，升２５點，高水５
點，最新報２４７３６點，升５１點，高水３１點，合約成交１２８１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１００８８點，升１２點，高水７點，最新報１０１００點
，升２４點，高水１９點，合約成交２９７張。
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