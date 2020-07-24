【夜期時段】即月期指最新報２４７３６點，升５１點，高水３１點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４７１０點，升２５點，高水５

點，最新報２４７３６點，升５１點，高水３１點，合約成交１２８１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１００８８點，升１２點，高水７點，最新報１０１００點

，升２４點，高水１９點，合約成交２９７張。

