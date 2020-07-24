【地皮截標】大埔馬窩路住宅地至少收１３標書，長實恒地獨資競投

《經濟通通訊社２４日專訊》大埔馬窩路住宅地已於今午截標，至少接獲１３份標書，包括

建滔集團（００１４８）、長實（０１１１３）、恆地（０００１２）及遠東發展

（０００３５）獨資競投；另外，嘉華（００１７３）、鷹君（０００４１）、建灝地產、中洲

置業及中海外（００６８８）亦有份入標。

建滔集團銷售總監封進強稱，對大埔區發展有信心，加上政府終止審議空置稅，亦加強發展

商投地信心。儘管現時有多項因素影響樓市，惟認為疫情對樓市只屬短期影響，長遠仍看好地產

發展。

建灝地產行政經理林綺華表示，集團發展住宅項目為主，雖然疫情對市況有影響，但住宅項

目為長線發展，而近日新盤銷情亦不錯，會按照市況出價。

中洲置業高級銷售及市場策劃經理符錫龍稱，今次是集團首次獨資入標，認為地皮規模大，

區內發展成熟，對長遠發展有信心。他又預料，樓市短期有波動，但在剛性需求支持下，預計今

年樓市仍平穩。

該地皮位於新峰花園的西北面，佔地約２４﹒３萬平方呎，最高可建住宅樓面約７８﹒２萬

平方呎，預計可提供約１０００至１２００個單位。而據賣地章程，發展商要負責興建一少段的

公共道路及迴旋處，以及負責維修地盤附近的斜坡；另亦需要額外提供至兩個山墓的行人路。

綜合市場預測，項目估值介乎２７﹒４億元至４５﹒７億元，每方呎樓面地價約３５００至

５８００元。（ｙｗ）

