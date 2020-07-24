《經濟通通訊社２４日專訊》網上謠傳有本地傳媒引述民建聯周浩鼎消息指，由於疫情失控
，政府擬於星期一實施「禁足令」，全港停市停工７天。
周浩鼎在社交網站上澄清，連日來有人冒認其身份，並發出假消息，指政府將於星期一實施
「禁足令」。他強烈譴責有人冒認他並發出錯誤資訊，引起社會恐慌，澄清絕無此事。
至於被盜用的媒體《香港０１》亦重申無發布相關新聞，指有關新聞全屬偽造，對有人假冒
《香港０１》名義謠傳發布虛假消息，《香港０１》保留一切追究權利。（ｓｋ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
24/07/2020 14:20
【新冠肺炎】周浩鼎澄清從無發放政府周一擬實施禁足令的消息
《經濟通通訊社２４日專訊》網上謠傳有本地傳媒引述民建聯周浩鼎消息指，由於疫情失控
，政府擬於星期一實施「禁足令」，全港停市停工７天。
周浩鼎在社交網站上澄清，連日來有人冒認其身份，並發出假消息，指政府將於星期一實施
「禁足令」。他強烈譴責有人冒認他並發出錯誤資訊，引起社會恐慌，澄清絕無此事。
至於被盜用的媒體《香港０１》亦重申無發布相關新聞，指有關新聞全屬偽造，對有人假冒
《香港０１》名義謠傳發布虛假消息，《香港０１》保留一切追究權利。（ｓｋ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS24/07/2020
【FOCUS】下半年「擴內需」優先 保市場主體利價值股
|中國故事24/07/2020
【大國博弈】中國要求美方關閉駐成都總領事館 兩國關係到歷史轉折點
|開市Good Morning24/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：看好瑞聲重返「紅底」
|生財有道24/07/2020
海外留學 揀學生保險3大注意事項
|中國故事23/07/2020
《神州經脈》外交部斥美國拆友誼橋梁 A股止步四連升 人幣回穩
|財經熱話23/07/2020
【憧憬入主】長實馬勵志出任高銀副主席惹憧憬？ 林嘉麒：入主機會微不建議買入
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰