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24/07/2020 14:20

【新冠肺炎】周浩鼎澄清從無發放政府周一擬實施禁足令的消息

　　《經濟通通訊社２４日專訊》網上謠傳有本地傳媒引述民建聯周浩鼎消息指，由於疫情失控
，政府擬於星期一實施「禁足令」，全港停市停工７天。
　　周浩鼎在社交網站上澄清，連日來有人冒認其身份，並發出假消息，指政府將於星期一實施
「禁足令」。他強烈譴責有人冒認他並發出錯誤資訊，引起社會恐慌，澄清絕無此事。
　　至於被盜用的媒體《香港０１》亦重申無發布相關新聞，指有關新聞全屬偽造，對有人假冒
《香港０１》名義謠傳發布虛假消息，《香港０１》保留一切追究權利。（ｓｋ）

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