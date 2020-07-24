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24/07/2020 19:02

【企業盈警】富一國際料全年度虧損擴大至最多６０００萬元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》富一國際控股（０１４７０）發盈警，預期截至今年４月底止
，全年虧損將擴大至５８００萬元至６０００萬元，而去年同期則錄得２６９０萬元的虧損。
　　公司指，預期虧損擴大，主要由於自去年６月底以來香港社會動盪，及以自年初以來爆發新
冠肺炎疫情，導致香港腕錶零售業務所得收益大幅下跌；及銷售表現疲弱，導致期內確認使用權
資產的減值虧損約１８３０萬元。（ｓｋ）

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