【新冠肺炎】聯合醫院澄清沒醫護人員確診

《經濟通通訊社２４日專訊》網上傳出聯合醫院一名在貨倉負責後勤及運送物資的女運作助
理昨日初步確診，聯合醫院澄清，至今沒有醫護人員確診感染新型冠狀病毒。
網上帖文指，醫院會用隔離病房以外的床位接收確診病人，院方發言人澄清絕無此事，所有
確診病人均會被送到隔離病房接受治療。聯合醫院希望市民停止轉發失實訊息，以免引起醫護人
員及公眾恐慌。（ｊｏ）
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