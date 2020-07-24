【企業盈警】中國信達（１３５９）料中期利潤跌２５％至３０％

《經濟通通訊社２４日專訊》中國信達（０１３５９）預期，截至今年６月３０日止六個月
淨利潤按年下降約２５％至３０％，主要受２０２０年上半年資本市場表現不及去年同期的影響
，集團持有的部分以公允價值計量的金融資產公允價值變動收益按年下降；受新型冠狀病毒肺炎
疫情及外部經濟形勢變化影響，公司持有的部分以攤餘成本計量的金融資產質量承受較大壓力，
公司增加計提信用風險撥備。（ｊｏ）
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