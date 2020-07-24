【企業盈警】信懇智能（１９６７）料中期純利大跌７０％至９０％

《經濟通通訊社２４日專訊》信懇智能（０１９６７）預期，截至今年６月３０日止六個月

收益按年減少約２０％，純利按年大幅下降約７０％至９０％，主要由於新型冠狀病毒於期內在

全球蔓延，商業和經濟環境惡化以及多國採取封關措施，導致客戶需求減少；新型冠狀病毒爆發

期間，集團生產廠房暫時停工以及中國政府採取的封關措施；集團若干營運成本維持不變，而收

益則有所下降；及出售閒置和過時設備虧損所致。（ｊｏ）

