【企業盈警】信懇智能（１９６７）料中期純利大跌７０％至９０％

《經濟通通訊社２４日專訊》信懇智能（０１９６７）預期，截至今年６月３０日止六個月
收益按年減少約２０％，純利按年大幅下降約７０％至９０％，主要由於新型冠狀病毒於期內在
全球蔓延，商業和經濟環境惡化以及多國採取封關措施，導致客戶需求減少；新型冠狀病毒爆發
期間，集團生產廠房暫時停工以及中國政府採取的封關措施；集團若干營運成本維持不變，而收
益則有所下降；及出售閒置和過時設備虧損所致。（ｊｏ）
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