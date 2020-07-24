【企業盈警】盈利時（６８３８）料中期純利按年下跌３０％

《經濟通通訊社２４日專訊》盈利時（０６８３８）預期，截至今年６月３０日止六個月純
利較去年同期之５３３３﹒４萬元下跌約３０％，主要因毛利率下跌，原因包括產品類別組合之
銷售改變，其中表帶及時尚飾物分部之銷售受到新冠肺炎疫情嚴重打擊；及疫情引致市場競爭加
劇，導致若干產品銷售價格下跌。（ｊｏ）
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