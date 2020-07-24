【企業盈警】達力普（１９２１）料中期盈轉虧不多於四千萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》達力普控股（０１９２１）預期，截至２０２０年６月３０日
止六個月轉盈為虧，虧損淨額將不多於４０００萬元人民幣，主要由於新型冠狀病毒疫情令集團
的生產設施於２０２０年第一季暫停運作以及其後不時令集團的營運中斷；及隨著石油公司的營
運受到疫情影響，石油公司在勘探及開發方面變得更為保守，因而令集團石油專用管產品的需求
下降。（ｊｏ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話24/07/2020
中美關係惡化 港股插557點收24705 「ATMX」急跌
|財經熱話24/07/2020
《嚟緊炒D乜》綠城管理「代建第一股」輕資產營運 可分注吸納
|FOCUS24/07/2020
【FOCUS】下半年「擴內需」優先 保市場主體利價值股
|中國故事24/07/2020
【大國博弈】中國要求美方關閉駐成都總領事館 兩國關係到歷史轉折點
|開市Good Morning24/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：看好瑞聲重返「紅底」
|財經熱話24/07/2020
物管後起之秀 永升生活具高增長基因
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰