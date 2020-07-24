【企業盈警】達力普（１９２１）料中期盈轉虧不多於四千萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》達力普控股（０１９２１）預期，截至２０２０年６月３０日

止六個月轉盈為虧，虧損淨額將不多於４０００萬元人民幣，主要由於新型冠狀病毒疫情令集團

的生產設施於２０２０年第一季暫停運作以及其後不時令集團的營運中斷；及隨著石油公司的營

運受到疫情影響，石油公司在勘探及開發方面變得更為保守，因而令集團石油專用管產品的需求

下降。（ｊｏ）

